Fırtınadan Defansa Milli Duvar: Cenk Özkacar Resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek adına yürüttüğü transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

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Fırtınadan Defansa Milli Duvar: Cenk Özkacar Resmen Trabzonspor'da
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sol ayaklı stoper arayışını Avrupa arenasında kanıtlamış yerli bir isimle noktaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

GARANTİ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Açıklamada, oyuncuya her bir futbol sezonu için 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği ifade edilerek, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

Öte yandan Valencia Kulübüne 1 milyon 750 bin euro sözleşme fesih bedelinin 6 taksitte ödeneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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