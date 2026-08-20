Fırtına Kendi Evinde Yıkıldı: Şansını Macaristan Deplasmanına Bıraktı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Ferencvaros 17. dakikada bulduğu golle öne geçerken, maçta başka gol olmadı ve maç bu sonuçla tamamlandı. Trabzonspor tur umutlarını Macaristan deplasmanına bıraktı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan temsilcisi Ferencváros ile karşı karşıya geldi.
MAÇ SONA ERDİ
Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta beraberlik golünü bulamazken maç ilk yarıdaki golle sonuçlandı. 90+5'te Trabzonspor 10 kişi kalırken, tur umutları Macaristan'da oynanacak ikinci maça kaldı.
TRABZON'DA İLK GOL GELDİ
Kristoffer Zachariassen'ın attığı golle Ferencvaros 17. dakikada 1-0 öne geçti.
MAÇ BAŞLADI
Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph
MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
Mücadele, Trabzonspor'un ev sahipliğinde saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajač yönetecek. Pajač'ın yardımcılıklarını Ivan Mihalj ve Vedran Đurak üstlenecek. Mücadelen dördüncü hakemi Dario Kulušić olacak.
Kaynak: Haber Merkezi