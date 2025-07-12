Fiorentina'da Pioli Dönemi Başladı

Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Pioli'nin getirildiğini duyurdu.

Fiorentina'da Pioli Dönemi Başladı
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Serie A ekibi Fiorentina, yeni teknik direktörünü duyurdu. İtalyan devinde göreve Stefano Pioli'nin getirildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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