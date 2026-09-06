Finalde Nefes Kesen Son: Filenin Sultanları Yine Avrupa Şampiyonu
2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste 2'nci kez şampiyon oldu.
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Türkiye, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalya karşısında iki kez geriye düşen Filenin Sultanları, üst üste ikinci defa Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Setler şöyle:
- set: 16-25
- set: 25-22
- set: 12-25
- set: 25-21
- set: 15-10
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