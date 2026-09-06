Finalde Nefes Kesen Son: Filenin Sultanları Yine Avrupa Şampiyonu

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Türkiye, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalya karşısında iki kez geriye düşen Filenin Sultanları, üst üste ikinci defa Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Setler şöyle:

set: 16-25 set: 25-22 set: 12-25 set: 25-21 set: 15-10

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