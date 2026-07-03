Filenin Sultanları'nın VNL 3. Hafta Kadrosu ve Maç Takvimi Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçlarının kadrosu ve maç takvimi belli oldu.

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Filenin Sultanları'nın VNL 3. Hafta Kadrosu ve Maç Takvimi Belli Oldu
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2026 Milletler Ligi'nde ikinci hafta Ankara etabını 4'te 4 ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın üçüncü haftasında Japonya'da mücadele edecek. Ay-yıldızlıların kadrosu da belli oldu.

İŞTE VNL 3. HAFTA KADROSU

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz Çarşamba
06.00 Polonya - Türkiye

10 Temmuz Cuma
07.00 ABD - Türkiye

11 Temmuz Cumartesi
13.20 Japonya - Türkiye

12 Temmuz Pazar
09.30 Tayland - Türkiye

Kaynak: AA

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