Filenin Sultanları'nın VNL 3. Hafta Kadrosu ve Maç Takvimi Belli Oldu

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2026 Milletler Ligi'nde ikinci hafta Ankara etabını 4'te 4 ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın üçüncü haftasında Japonya'da mücadele edecek. Ay-yıldızlıların kadrosu da belli oldu.

İŞTE VNL 3. HAFTA KADROSU

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz Çarşamba

06.00 Polonya - Türkiye

10 Temmuz Cuma

07.00 ABD - Türkiye

11 Temmuz Cumartesi

13.20 Japonya - Türkiye

12 Temmuz Pazar

09.30 Tayland - Türkiye

Kaynak: AA