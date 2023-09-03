Filenin Sultanları'ndan nefes kesen mücadele: Sırbistan 2 - Türkiye 1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor. Brüksel’de oynanan maçta üçüncü seti alan Sırbistan 2-1 öne geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'la karşılaşıyor.
Maçın ilk setini Sırbistan 27-25 kazandı. Maçın ikinci setinde Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla Türkiye beraberliği yakaladı.
Türkiye 25-21 ikinci seti kazandı.
Üçüncü seti 25-22 alan Sırbistan maçta 2-1 öne geçti.
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