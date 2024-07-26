Filenin Sultanları'nda Olimpiyat Öncesi Kaos! İki Taraf Birbirine Girdi

Geçtiğimiz yaz VNL ve Avrupa Şampiyonasını kazanarak uzun süre dünya bir numarası olarak kalan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, voleybol arenasının en önemli organizasyonu Olimpiyat Oyunları'nda sahne almaya hazırlanıyor. Dün akşam saatlerinde kesinleşen 12'lik kadrodan Tuğba Şenoğlu İvegin çıkarılırken, İlkin Aydın eklendi. Karar sonrası iki oyuncunun hayranları sosyal medyada büyük bir tartışma yaşadı.

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Filenin Sultanları'nda Olimpiyat Öncesi Kaos! İki Taraf Birbirine Girdi - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl kazandıkları başarılar ile Türkiye'yi sevince boğan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünyanın en önemli spor organizasyonu Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak.

TUĞBA ÇIKARILDI, İLKİN KADROYA GİRDİ

Paris 2024'te ilk karşılaşmasına 29 Temmuz'da Hollanda karşısında çıkacak olan Filenin Sultanları'nda dün akşam kritik bir gelişme yaşandı. Turnuvaya bildirilecek nihai kadro için son saatlerde dikkat çeken bir değişiklik yaşanırken, smaçör kadrosundan Tuğba Şenoğlu İvegin çıkarılırken, yerine bir süredir sakatlık sorunları ile boğuşan İlkin Aydın getirildi.

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