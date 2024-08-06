Filenin Sultanları Yarı Finalde
Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini setlerde 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi, Sırbistan-İtalya maçının kazananı olacak.
Turnuvaya sakatlığıyla gelen oyuncumuz Cansu Özbay, yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara geldi. Özbay, kalan bölümde süre almadı.
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Türkiye: 3 - Çin: 2
Filenin Sultanları, ilk seti 25-23 kaybetti. İkinci seti 25-21 kazanan Sultanlar, durumu eşitledi. Üçüncü seti 26-24 kazanan takımımız, dördüncü sette rakibine 25-21 mağlup oldu. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-12 deviren Türkiye, yarı finale çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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