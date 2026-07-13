Filenin Sultanları VNL Finallerinde Kanada ile Çeyrek Finalde Karşı Karşıya Gelecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerindeki rakibi Kanada oldu. Bu turun kazananı ABD-Çin eşleşmesinden gelecek takım ile yarı finalde mücadele edecek.

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Filenin Sultanları VNL Finallerinde Kanada ile Çeyrek Finalde Karşı Karşıya Gelecek
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VNL ligi üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP KANADA

Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın başantrenörlüğünü, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor.

KAZANAN ABD-ÇİN EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

ÇİN EV SAHİBİ KONTENJANINDAN GİRİŞ YAPTI

VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.

BULGARİSTAN VNL'E VEDA ETTİ

Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, VNL'ye veda etti. Bulgaristan'ın yerine 2027 VNL'de, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler arasında FIVB dünya sıralamasında en üst sırada bulunan milli takım yer alacak.

Kaynak: AA

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