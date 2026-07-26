Filenin Sultanları Şampiyon: Brezilya'yı 3-1'le Geçtik
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Saat 14.30 itibariyle başlayan maçta Filenin Sultanları altın madalya için mücadele ediyor. Maçta ilk seti Brezilya 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti alan Filenin Sultanları setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Filenin Sultanları 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi. 4. seti de kazanan Filenin Sultanları VNL şampiyonu oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabaka, TSİ 14.30'da başladı.
ŞAMPİYON TÜRKİYE
Filenin Sultanları Brezilya'yı 4. sette 25-21 ile geçerek rövanşı aldı ve altın finale uzandı.
ŞAMPİYONLUĞA BİR SET UZAKTAYIZ
Üçüncü set de kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. A Milliler, üçüncü seti 26-24 alarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.
İKİNCİ SETTE MAÇA DENGE GELDİ
İkinci set de ilk set gibi baş başa geçerken, Filenin Sultanları 25-23 ile olarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
İLK SET BREZİLYA'NIN
Maçta ilk seti 25-23'lük skorla Brezilya aldı ve maçta 1-0 öne geçti.
MİLLİLER RÖVANŞ İÇİN SAHADA
Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıktı.
Kaynak: AA