Filenin Sultanları Şampiyon: Brezilya'yı 3-1'le Geçtik

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabaka, TSİ 14.30'da başladı.

ŞAMPİYON TÜRKİYE

Filenin Sultanları Brezilya'yı 4. sette 25-21 ile geçerek rövanşı aldı ve altın finale uzandı.

ŞAMPİYONLUĞA BİR SET UZAKTAYIZ

Üçüncü set de kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. A Milliler, üçüncü seti 26-24 alarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.

İKİNCİ SETTE MAÇA DENGE GELDİ

İkinci set de ilk set gibi baş başa geçerken, Filenin Sultanları 25-23 ile olarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

İLK SET BREZİLYA'NIN

Maçta ilk seti 25-23'lük skorla Brezilya aldı ve maçta 1-0 öne geçti.

MİLLİLER RÖVANŞ İÇİN SAHADA

Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıktı.

Kaynak: AA