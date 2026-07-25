Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Finalde: Ev Sahibi Çin'e Set Vermedik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde 26 Temmuz'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi.
Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da TSİ 14.30'da başlayan karşılaşmayı kazanan Filenin Sultanları, Çin karşısındaki resmi maçlardaki galibiyet serisini de dörde çıkardı.
EV SAHİBİ VEDA ETTİ
Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlarken, ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.
FİNALDE RAKİP BREZİLYA
Ay-yıldızlı ekip, finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi 26 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: