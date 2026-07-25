Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Finalde: Ev Sahibi Çin'e Set Vermedik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde 26 Temmuz'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Finalde: Ev Sahibi Çin'e Set Vermedik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da TSİ 14.30'da başlayan karşılaşmayı kazanan Filenin Sultanları, Çin karşısındaki resmi maçlardaki galibiyet serisini de dörde çıkardı.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Finalde: Ev Sahibi Çin'e Set Vermedik - Resim : 1

EV SAHİBİ VEDA ETTİ

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlarken, ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Finalde: Ev Sahibi Çin'e Set Vermedik - Resim : 2

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

Ay-yıldızlı ekip, finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi 26 Temmuz'da oynanacak.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Finalde: Ev Sahibi Çin'e Set Vermedik - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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