Filenin Sultanları Madalya İçin Sahaya Çıkıyor! Kadro Belli Oldu

2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 13 kişilik kadrosu açıklandı. Türkiye, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek organizasyonda madalya hedefiyle sahaya çıkacak.

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Filenin Sultanları Madalya İçin Sahaya Çıkıyor! Kadro Belli Oldu
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2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek organizasyonda milli takım 13 oyuncuyla mücadele edecek.

Filenin Sultanları Madalya İçin Sahaya Çıkıyor! Kadro Belli Oldu - Resim : 1

YENİ İSİMLERE ŞANS VERİLECEK

Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Akdeniz Oyunları kadrosunda Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden ve Merve Atlıer yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Taranto'da düzenlenecek organizasyonda madalya hedefiyle mücadele edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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