Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu! Brezilya İle Bronz Madalya Maçına Çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

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Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu! Brezilya İle Bronz Madalya Maçına Çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile South Paris Arena'da karşılaştı. Mücadeleden mağlup ayrılan milli takım oyuncuları üzüntü yaşadı.

İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Salon: South Paris Arena 1
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Myoi Sumie (Japonya)
Türkiye: Vargas, Hande, Elif, Zehra, Eda, Ebrar, Gizem (L) (Meliha, Derya)
İtalya: Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr, De Gennaro (L) (Cambi, Giovannini, Antropova)

Setler: 22-25, 19-25, 22-25
Süre: 1 saat 22 dakika

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