Filenin Sultanları dünya basınında: 'Türkiye tribünleri ateşe verdi', Guidetti için 'büyü' yorumu

'TÜRKİYE İKİNCİ SETTEN İTİBAREN TRİBÜNLERİ ATEŞE VERDİ'

Spor salonundaki kalabalığın ezici çoğunluğuna güvenen Türkiye, iki kez dünya şampiyonu olan Sırbistan'ı yenmek için serviste ve hücumda güçlü bir tempo yakaladı ve ikinci setten itibaren tribünleri ateşe verdi. Boskovic-Vargas düellosunu Vargas kazandı. Maçı Boskovic'in 37'sine karşı 41 sayıyla tamamladı. Vargas hücumda yüzde 55 ile oynadı. Türkiye'nin bir sonraki hedefi bu ayın 16 ile 24'ü arasında Tokyo'da düzenlenecek Japonya Olimpiyat Elemleri Oyunları olacak.