Filenin Sultanları Altın Madalya İçin Parkede

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Saat 14.30 itibariyle başlayan maçta Filenin Sultanları altın madalya için mücadele ediyor. Maçta ilk seti Brezilya 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti alan Filenin Sultanları setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Son Güncelleme:
Filenin Sultanları Altın Madalya İçin Parkede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabaka, TSİ 14.30'da başladı.

İKİNCİ SETTE MAÇA DENGE GELDİ

İkinci set de ilk set gibi baş başa geçerken, Filenin Sultanları 25-23 ile olarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

İLK SET BREZİLYA'NIN

Maçta ilk seti 25-23'lük skorla Brezilya aldı ve maçta 1-0 öne geçti.

MİLLİLER RÖVANŞ İÇİN SAHADA

Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler
Filenin Sultanları
Son Güncelleme:
Şahika Ercümen Türkiye Şampiyonu Şahika Ercümen Türkiye Şampiyonu
Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan Sürpriz Talip Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan Sürpriz Talip
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Adana'da Kanlı Gece! Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü: 2 Kişinin Cinayete Tanık Olduğu İçin Vurulduğu Ortaya Çıktı Adana'da Kanlı Gece: Silahlı Saldırıda Biri Kadın 3 Kişi Öldürüldü
ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı ABD Ordusunun Uyarısı Trump'a İran Konusunda Geri Adım Attırdı
Berlin’de Kabus Gecesi! Onur Yürüyüşü’nde Araç Kalabalığa Daldı: Ölü ve Yaralılar Var Onur Yürüyüşü’nde Araç Kalabalığa Daldı, Ölü ve Yaralılar Var
Antalya'da Korkunç Kaza: Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 5 Kişi Hayatını Kaybetti Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Kişi Öldü
MasterChef'te Olaylı Gece MasterChef'te Olaylı Gece