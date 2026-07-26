Filenin Sultanları Altın Madalya İçin Parkede

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya...Çin'in Makao şehrinde oynanan müsabaka, TSİ 14.30'da başladı.

İKİNCİ SETTE MAÇA DENGE GELDİ

İkinci set de ilk set gibi baş başa geçerken, Filenin Sultanları 25-23 ile olarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

İLK SET BREZİLYA'NIN

Maçta ilk seti 25-23'lük skorla Brezilya aldı ve maçta 1-0 öne geçti.

MİLLİLER RÖVANŞ İÇİN SAHADA

Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıktı.

Kaynak: AA