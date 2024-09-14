'Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Filenin Efeleri, Filipinler'de ilk kez 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

'Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekiminin Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

Kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. Bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, gelecek yıl 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

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