Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen turnuvada sahne alan milliler, Smart Araneta Coliseum'da oynanan karşılaşmayı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16’lık set sonuçlarıyla kazandı. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, G Grubu’nda oynadığı iki maçı da kazanarak grup liderliğini sürdürdü.

İLK SETTE HIZLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk sette hücumda ve bloklarda üstün bir oyun sergileyerek 25-18’lik skorla öne geçti. Ancak ikinci sette toparlanan Libya, setin son bölümünde hata yapmayarak 25-23’lük skorla durumu eşitledi.

ÜSTÜN OYUNLA SONUCA GİDİLDİ

İkinci sette yaşanan kaybın ardından yeniden ritmini bulan Ay-yıldızlı ekip, üçüncü sette rakibine yalnızca 14 sayı şansı tanıdı. Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren milliler, 25-16’lık skorla maçı 3-1 kazanmasını bildi.

MAÇIN KADROSU VE HAKEMLER

Türkiye sahaya Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija ve Gökçen Yüksel ilk altısıyla çıktı. Yedeklerde ise Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Cafer Kirkit, Muhammed Kaya ve Can Koç yer aldı.

Libya ise Garwash, Alghoul, Ilkhbayri, Abulababa, Alwaddani ve Abu Zariba altılısıyla mücadele etti. Yedek kadroda Almarrug, Abdelmalek, Alashlam, Tarek ve Alajeeli yer aldı.

Müsabakayı Küba’dan Ricardo Borroto Iglesias ve İsviçre’den Vladimir Simonovic yönetti.

SIRADAKİ RAKİP: KANADA

Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçı da kazanarak grup aşamasını namağlup tamamlamayı hedefliyor.

Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

Süre: 100 dakika (22, 29, 23, 26)

Kaynak: AA