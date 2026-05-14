FIFA’dan Türk Futboluna Ağır Darbe: 3 Kulübe Birden 3 Dönem Transfer Yasağı

FIFA, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Trendyol Süper Lig ekipleri Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile Nesine 2. Lig takımı MKE Ankaragücü’ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya genelinde kulüplerin finansal dosyalarını incelediği güncelleme raporunu yayımladı.

Açıklanan son kararlara göre, mali anlaşmazlıklar ve mevzuat aykırılıkları nedeniyle haksız bulunan 3 Türk kulübü resmi olarak cezalandırıldı. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile Nesine 2. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, önümüzdeki 3 transfer dönemi boyunca kadrolarına yeni oyuncu dahil edemeyecek.

CEZALARIN NEDENİ BORÇLAR VE İHLALLER

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan tescil yasağı listesinde yer alan kulüplerin, eski futbolcularına, teknik heyetlerine veya eski kulüplerine olan borç taksitlerini zamanında ödemedikleri öğrenildi. Finansal fair-play ve transfer mevzuatlarına aykırı hareket eden ekipler, bu süreçte sadece mevcut sözleşmesi devam eden oyuncularıyla yola devam etmek zorunda kalacak.

BORÇLAR ÖDENİRSE YASAK KALKACAK

FIFA'nın uygulama esaslarına göre, söz konusu transfer yasakları "geçici" statüde değerlendiriliyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü yönetimleri, davalık oldukları dosyalardaki mali anlaşmazlıkları giderip borçlarını tamamen kapattıkları takdirde 3 dönemlik ceza süresinin dolması beklenmeden yasaklar resmi olarak kaldırılabilecek.

Kaynak: AA

