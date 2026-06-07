FIFA'dan Kocaelispor'a Transfer Yasağı: Kulüpten Açıklama Geldi

Kocaelispor’a, FIFA Clearing House sistemiyle ilgili maddelerin ihlali nedeniyle geçici transfer tedbiri geldi. Yeşil-Siyahlı kulüp, sürecin kontrol altında olduğunu ve tedbirin en geç 12 Haziran’a kadar kaldırılmasının beklendiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
FIFA'dan Kocaelispor'a Transfer Yasağı: Kulüpten Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali nedeniyle geçici transfer tedbiri uygulandı.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali sebebiyle kulübe geçici transfer tedbiri getirildiğini bildirdi.

İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi için gerekli adımların atıldığını aktaran Genç, "Kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kocaeli FIFA
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'de Seçim Heyecanı: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçe'de Seçim Heyecanı
Dünya Kupası Öncesi Son Prova! Bizim Çocuklar Hata Yapmadı Bizim Çocuklar Hata Yapmadı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Salı Günü Ne Konuşacak? 'Belediye Manifestosu' İddiası Kılıçdaroğlu Salı Günü Ne Konuşacak? 'Belediye Manifestosu' İddiası
Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu: Eski Sevgilisi Zeinal Her Şeyi Anlattı Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: 8 Kenti Çok Sert Vuracak 8 Kenti Çok Sert Vuracak
ABD'de MOSSAD Alarmı: Tehdit Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı Tehdit Seviyesi En Üst Düzeye Çıkarıldı
Meteoroloji 11 İli Uyardı: Sağanak Geliyor Meteoroloji'den 11 İle Sağanak Uyarısı