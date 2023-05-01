FIFA'dan Bursaspor için karar!
Bursaspor Kulübü, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, filiz lisansla alakalı FIFA’dan çıkan kararı açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"28 Nisan FIFA kararı ile birlikte transfer yasağı bulunan kulübümüz, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: Gerçek Gündem
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