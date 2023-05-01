FIFA'dan Bursaspor için karar!

Bursaspor Kulübü, FIFA kararı ile 15 yaşına kadar olan oyuncuları şartlı şekilde transfer edebileceğini açıkladı.

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FIFA'dan Bursaspor için karar!

Bursaspor Kulübü, filiz lisansla alakalı FIFA’dan çıkan kararı açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"28 Nisan FIFA kararı ile birlikte transfer yasağı bulunan kulübümüz, uzun uğraşlar sonucunda 15 yaşına kadar olan altyapı oyuncularını A takımda oynatmamak ve profesyonel yapmamak kaydıyla transfer edebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Gerçek Gündem

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