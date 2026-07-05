FIFA'dan ABD'ye Son 16 Öncesi Büyük Jest

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gören Folarin Balogun hakkında FIFA'dan dikkat çeken bir karar çıktı. The Athletic'in haberine göre Bosna Hersekli savunma oyuncusu Tarik Muharemoviç'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gören Balogun'a ilk etapta bir maç men cezası verildi.

KRİTİK MAÇTA FORMA GİYEBİLECEK

Ancak FIFA Disiplin Kurulu, Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi kapsamında bu cezayı bir yıllık deneme süresiyle askıya aldı. Böylece ABD'li futbolcu, Belçika'yla oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçında forma giyebilecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Balogun'un deneme süresi içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta yeni bir disiplin ihlali yapması halinde askıya alınan cezanın yürürlüğe gireceği belirtildi. Alınan bu karar büyük tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi