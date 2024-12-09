FIFA'dan 2 Türk Kulübüne Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi kararlarını duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan tenzili cezası verildiği açıklandı.

FIFA'dan 2 Türk Kulübüne Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

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