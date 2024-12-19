FIFA Dünya Sıralamasını Açıkladı: İşte Türkiye'nin Yeri

FIFA, aralık ayı dünya sıralaması listesini yayımladı. Türkiye'nin sıralaması 28 olarak kaldı.

FIFA Dünya Sıralamasını Açıkladı: İşte Türkiye'nin Yeri

FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı, sıralamasında 28. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da bin 517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 10 basamaktaki ülkelerin yeri değişmedi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

FIFA aralık ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1867.25
2 - Fransa: 1859.78
3 - İspanya: 1853.27
4 - İngiltere: 1813.81
5 - Brezilya: 1775.85
6 - Portekiz: 1756.12
7 - Hollanda: 1747.55
8 - Belçika: 1740.62
9 - İtalya: 1731.51
10 - Almanya: 1703.79

Kaynak: İHA

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