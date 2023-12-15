FİFA 30 Nijeryalı hakeme görev verdi

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) Sözcüsü Ademola Olajire, yaptığı yazılı açıklamada, FIFA'nın gelecek yıl çeşitli uluslararası maçlarda görev almak üzere 30 Nijeryalı hakemi onayladığını belirtti.

Olajire, onaylananların 11 Hakem, 11 yardımcı hakem, 4 plaj futbolu hakemi ve 4 futsal hakeminden oluştuğunu kaydetti.

Nijeryalı futbol yetkilileri, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) da dahil çeşitli uluslararası müsabakaları sık sık kaçırıyor.

Bu gelişme, AFCON için 85 kişilik resmi maç listesine hiçbir Nijeryalının girememesinden birkaç ay sonra yaşandı.