FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezonun kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
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2025-2026 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon kura çekimi yapıldı. 2 temsilcimizin rakipleri belli oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde normal sezonda yer alacak takımlar, 4'erli 12 gruba ayrıldı.

Türk takımlarından Beşiktaş BOA, J Grubu'nda Enea Gorzow (Polonya), Charnay Basket (Fransa) ve Athinaikos Qualco (Yunanistan) ile mücadele edecek.

Emlak Konut ise E Grubu'nda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turundaki Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni, TTT Riga (Letonya) ve Saarlouis Royals (Almanya) ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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