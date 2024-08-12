Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş'a Transfer Müjdesi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalar bulundu.

Feyyaz Uçar açıklamasında; "Biz geçen haftalarda da söyledik. Bizim transfer yapabilme, oyuncu alabilme manevramız yolladığımız oyunlara bağlı. Yolladığımız oyunculara bağlı gelişmeler olacak. Bazı oyuncular yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine transfer yapılacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Beşiktaş yöneticisi sözlerinin devamında; "Masuaku'ya ve diğer oyuncularımıza teklifler geliyor. Birçok oyuncumuza teklif var. Hocanın kararı önemli. Takımda iyi bir rekabet yaratmak istiyor. Hocanın direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.