Ferdi Kadıoğlu'nun Acı Günü: Sosyal Medyadan Duyurdu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcz Ferdi Kadoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti.
Kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla babaannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
'SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'
Kadıoğlu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz" notunu düştü.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever, Kadıoğlu'nun açıklamasını paylaşarak başsağlığı diledi.
