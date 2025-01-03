Ferdi Kadıoğlu’ndan Kötü Haber Geldi

Brighton Hove Albion'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini açıkladı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, “İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim” notunu düştü.

SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE’DEN TRANSFER OLDU

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerken, toplamda 445 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA