Ferdi Kadıoğlu’ndan Kötü Haber Geldi

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sol ayak baş parmağından ameliyat oldu. Kadıoğlu, sosyal medya hesabından koltuk değnekli bir fotoğrafını da paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu’ndan Kötü Haber Geldi

Brighton Hove Albion'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini açıkladı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, “İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim” notunu düştü.

Ferdi Kadıoğlu’ndan Kötü Haber Geldi - Resim : 1

SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE’DEN TRANSFER OLDU

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerken, toplamda 445 dakika sahada kaldı.

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Kaynak: İHA

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