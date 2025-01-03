Ferdi Kadıoğlu’ndan Kötü Haber Geldi
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sol ayak baş parmağından ameliyat oldu. Kadıoğlu, sosyal medya hesabından koltuk değnekli bir fotoğrafını da paylaştı.
Brighton Hove Albion'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini açıkladı.
FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, “İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim” notunu düştü.
SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE’DEN TRANSFER OLDU
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerken, toplamda 445 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İHA