Ferdi Kadıoğlu'na Sözlü Saldırı: Hain İlan Edildi

Türkiye A Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Feri Kadıoğlu, Hollanda’da hain olarak nitelendiriliyor.

Hollanda’da doğup büyüyen, milli takım seçimini Türkiye’den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, aynı zamanda Fenerbahçe forması giyiyor.

Katettiği mesafe ve tarzıyla turnuvanın dikkat çekici oyuncularından biri olan Kadıoğlu’nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını belirtti.

Diane şunları söyledi:

"Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi.

‘ÇOK GÜÇLÜ BİR ÇOCUK’

Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk."

TÜRKİYE HOLLANDA İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında yarın TSİ ile saat 22:00’da kozlarını paylaşacak.

Maçta gözler, Hollanda’da doğup büyüyen Kadıoğlu’nun üstünde olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem