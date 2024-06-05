Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Ali Koç istedikleri rakamı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer olacağı söylentileri konuşulan Ferdi Kadıoğlu'na dair açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuyu göndermek istemediklerini aktaran Ali Koç, tekliflerin astronomik rakamlara ulaşması durumunda pazarlık masasına oturabileceklerini aktardı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"FERDİ İÇİN 35-40 GİBİ OLAĞANÜSTÜ TEKLİF GELİRSE OTURUR KONUŞURUZ"

"Sezon ortasında çok ilgilenen kulüp vardı, resmi bir teklif yok. Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz. Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan yarattı. Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz. Gitmek isteyenleri tutabileceğiz. Ferdi'nin yüzde 100 takımda kalması için pozisyonumuzu aldık ama dediğim gibi astronomik bir şey gelirse oturup konuşmak durumundayız. Ferdi de 1 yıl daha Fenerbahçe'de seve seve oynar."

ALİ KOÇ: ALACAĞIMIZ OYUNCULAR BELLİ

Transfer döneminde alacakları oyuncuların belli olduğunu belirten Ali Koç, "Alacağımız oyuncular belli. Hatta bazı yöneticilerimiz açıklayalım diyor, 3-5 tane fazla oy alacağız diye bitmemiş bir işi. Kesinlikle olmaz diyorum. Tutamayacağımız sözü vaat olarak vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.