Ferdi Kadıoğlu, Brighton Formasıyla İlk Maçına Çıkıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den, İngiltere Premier Lig kulübü Brighton Hove Albion FC'ye rekor bedelle, 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu sahalara geri dönüyor.

SAKATLIĞI ATLATTI

Fenerbahçe'den transfer olduktan sonra İngiliz kulübünde hafif bir sakatlık geçiren ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalan milli futbolcunun, sakatlığını atlattığı ve Cumartesi günü Ipswich Town ile sahalarında oynayacakları Premier Lig karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

'UMARIM BİR SONRAKİ MAÇTA KADRODA OLURUM'

Sakatlık durumuyla ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Son iki gündür takımla bütün antrenmanlara katıldım. Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, Brighton'ın yaz transfer döneminde yaklaşık 200 milyon Sterlin (261 milyon Dolar) maliyetle yaptığı dokuz yeni transfer arasında yer almıştı.

Brighton Hove Albion FC ile Ipswich Town arasındaki karşılaşma 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak ve mücadele saat 17.00'de başlayacak.