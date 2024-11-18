Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı

Fenerbahçe'nin, forma sponsoru olan Puma ile olan anlaşması sona erdi. Puma ile yollarını ayırma kararının ardından sarı-lacivertli ekip, eski sponsoru Adidas ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı - Resim: 1

Fenerbahçe, Futbol Takımı’nın forma sponsoru olan Puma ile olan anlaşması, bu sezonun sonunda sona eriyor. Gelen bilgilere göre, taraflar mevcut sözleşmeyi yenilememe kararı aldı.

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Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı - Resim: 2

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Puma, Türkiye’de yalnızca Galatasaray’ı elit kulüp kategorisinde değerlendirerek bu kapsamda çalışma kararı aldı. Bu durum, Fenerbahçe ile yolların ayrılmasında etkili oldu.

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Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı - Resim: 3

ADİDAS İLE ANLAŞMA YAPILDI

Puma ile yollarını ayırma kararının ardından sarı-lacivertli ekip, eski sponsoru Adidas ile yeniden anlaşmaya vardı. Bu iş birliğinde, Adidas’ın Fenerbahçe’ye özel olarak tasarlanmış formalar hazırlayacağı belirtiliyor. Önceki dönemlerde katalog formalar sunan Adidas, bu kez daha özgün tasarımlar sunacak.

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Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı - Resim: 4

5 YILA 11 MİLYON EURO ÖDEME

Fenerbahçe’nin Adidas ile yaptığı anlaşmanın 5 yıllık olacağı ve bu kapsamda kulübe yıllık 11 milyon euro ödeme yapılacağı iddia ediliyor. Yeni dönemde Fenerbahçe’nin, Adidas’ın özel tasarım formalarıyla sahada yer alması bekleniyor.

Bu önemli sponsorluk değişikliğiyle sarı-lacivertlilerin forma gelirlerinde ciddi bir artış yaşanması öngörülüyor.

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