Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı

ADİDAS İLE ANLAŞMA YAPILDI

Puma ile yollarını ayırma kararının ardından sarı-lacivertli ekip, eski sponsoru Adidas ile yeniden anlaşmaya vardı. Bu iş birliğinde, Adidas’ın Fenerbahçe’ye özel olarak tasarlanmış formalar hazırlayacağı belirtiliyor. Önceki dönemlerde katalog formalar sunan Adidas, bu kez daha özgün tasarımlar sunacak.