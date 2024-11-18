Fenerbahçe'yle Yollar Ayrıldı Galatasaray İle İmzalar Atıldı
Fenerbahçe'nin, forma sponsoru olan Puma ile olan anlaşması sona erdi. Puma ile yollarını ayırma kararının ardından sarı-lacivertli ekip, eski sponsoru Adidas ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Futbol Takımı’nın forma sponsoru olan Puma ile olan anlaşması, bu sezonun sonunda sona eriyor. Gelen bilgilere göre, taraflar mevcut sözleşmeyi yenilememe kararı aldı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Puma, Türkiye’de yalnızca Galatasaray’ı elit kulüp kategorisinde değerlendirerek bu kapsamda çalışma kararı aldı. Bu durum, Fenerbahçe ile yolların ayrılmasında etkili oldu.
ADİDAS İLE ANLAŞMA YAPILDI
Puma ile yollarını ayırma kararının ardından sarı-lacivertli ekip, eski sponsoru Adidas ile yeniden anlaşmaya vardı. Bu iş birliğinde, Adidas’ın Fenerbahçe’ye özel olarak tasarlanmış formalar hazırlayacağı belirtiliyor. Önceki dönemlerde katalog formalar sunan Adidas, bu kez daha özgün tasarımlar sunacak.
5 YILA 11 MİLYON EURO ÖDEME
Fenerbahçe’nin Adidas ile yaptığı anlaşmanın 5 yıllık olacağı ve bu kapsamda kulübe yıllık 11 milyon euro ödeme yapılacağı iddia ediliyor. Yeni dönemde Fenerbahçe’nin, Adidas’ın özel tasarım formalarıyla sahada yer alması bekleniyor.
Bu önemli sponsorluk değişikliğiyle sarı-lacivertlilerin forma gelirlerinde ciddi bir artış yaşanması öngörülüyor.