Fenerbahçe'ye Yeni Sponsor

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma sponsorluğu için Ergünler Lojistik ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün katıldı.

Törende konuşan Kızılhan, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'mızın gücüne güç katacak yeni bir sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Deniz, hava, kara ve demir yolu taşımacılığı ile proje ve depo hizmetleri gibi birçok alanda uzman olan Ergünler Lojistik, 2024-25 sezonunda takımımızın forma sırt sponsoru oldu." dedi.

Kızılhan, iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'mızın başarılı grafiği, Ergünler Lojistik gibi değerli iş ortaklarımızın desteğiyle daha da artacak ve umuyoruz ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA