Fenerbahçe’ye Yeni Sponsor

Erkek giyimin önde gelen markalarından Kiğılı, yeni sezonda Fenerbahçe’nin resmi giyim sponsorluğunu üstleniyor.



Kiğılı, spor alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Erkek giyimin önde gelen moda perakende markası, bu sezon da uzun yıllardır sponsoru olduğu Fenerbahçe’yi giydirecek.

Özel koleksiyonlar, 2024-2025 sezonunda sporculardan teknik ekibe kadar herkes için hazırlandı. Marka; Fenerbahçe Futbol, Basketbol ve Voleybol Kadın Erkek Takımlarının, Kiğılı imzalı özel koleksiyonları ile başarılara yürüyecekleri bir sezon geçirmelerini diledi.

Kaynak: AA