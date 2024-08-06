Fenerbahçe'ye Yeni 'Arda Güler'ini Balıkesir'den Buldu
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Arda Güler'i Türk futboluna kazandırarak, onu dünya devi Real Madrid'e satmıştı. Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini ise Balıkesirspor'dan buldu.
Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu. Sarı-lacivertli kulübün TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.
Kaynak: DHA