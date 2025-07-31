Fenerbahçe'ye Şok! Her Konuda Anlaşılmıştı Ama...

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Asensio elden kaçmak üzere... Yıldız oyuncuya Benfica'nın talip olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe'ye Şok! Her Konuda Anlaşılmıştı Ama...
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Transferde uçakları peş peşe İstanbul’a indirmeye başlayan Fenerbahçe’ye günler öncesinde her konuda anlaşma sağladığı isimden kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli ekibin anlaşma sağladığı ancak teknik direktör Jose Mourinho’nun sol kanat takviyesi istemesi üzerine askıya aldığı PSG’nin yıldızı Marco Asensio’nun Portekiz devinin radarında olduğu iddia edildi.

Benfica’nın Asensio için PSG’ye 11 milyon euro önerdiği kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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