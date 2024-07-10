Fenerbahçe'ye O İsmin Transferinde Kötü Haber

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun transfer listesinde en üst sırada yer alan Youssef En-Nesyri için, sarı-lacivertli kulübe rakip çıktı.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından 9 numara arayışına geçen Roma'ın o isme talip olduğu ortaya çıktı. Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon Euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu iddia edildi.

27 yaşındaki golcüyü Roma ve Fenerbahçe’nin dışında Suudi Arabistan’dan Al Quadsiya'nın da radarına aldığı belirtildi.

Faslı oyuncunun kulübü Sevilla’nın bu transferden 20 milyon Euro bonservis geliri beklediği kaydedildi.