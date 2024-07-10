Fenerbahçe'ye O İsmin Transferinde Kötü Haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun en çok istediği isim olan En-Nesyri için Roma da takip oldu. İtalya ekibi Lukaku'nun ayrılığının ardından golcü arayışına geçti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye O İsmin Transferinde Kötü Haber

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun transfer listesinde en üst sırada yer alan Youssef En-Nesyri için, sarı-lacivertli kulübe rakip çıktı.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından 9 numara arayışına geçen Roma'ın o isme talip olduğu ortaya çıktı. Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon Euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu iddia edildi.

27 yaşındaki golcüyü Roma ve Fenerbahçe’nin dışında Suudi Arabistan’dan Al Quadsiya'nın da radarına aldığı belirtildi.

Faslı oyuncunun kulübü Sevilla’nın bu transferden 20 milyon Euro bonservis geliri beklediği kaydedildi.

Etiketler
Fenerbahçe transfer Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Meşhur Çocukluk Fotoğrafını Tekrarladı Barış Alper Yılmaz Meşhur Çocukluk Fotoğrafını Tekrarladı
Canlı Yayında Açıkladı: Wanda Nara, Icardi'den Ayrıldı Canlı Yayında Açıkladı, Büyük Aşk Resmen Bitti
'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı Servet Kazanacağı Aklına Bile Gelmemişti! Hobi Olarak Başladığı İşle Yurt Dışına Açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Buket Aydın, Şaban Sevinç'in Özrünü Kabul Etmedi
Demir Parmaklıkların Ardından... Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı