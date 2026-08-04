Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Benfica'dan Pavlidis Kararı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis için Portekiz ekibinden net açıklama geldi. Sportif Direktör Mario Branco, sarı-lacivertlilerden resmi teklif almadıklarını belirterek, Yunan yıldızı satmayı düşünmediklerini söyledi.

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Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Benfica'dan Pavlidis Kararı
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Forvet transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine son günlerde Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis gelmişti.27 yaşındaki santrforla ilgili transfer iddialarının ardından Benfica cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'den kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif olmadığını belirterek Pavlidis'i satmayı düşünmediklerini ifade etti.

Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Benfica'dan Pavlidis Kararı - Resim : 1

'SATMA GİBİ DÜŞÜMCEMİZ YOK'

Branco, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pavlidis yeni sezon planlarımızın önemli bir parçası. UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da forma giyiyor. Şu an için oyuncuyu satma gibi bir düşüncemiz yok. Fenerbahçe, menajeriyle görüşüyor olabilir ancak kulübümüze ulaşan bir teklif bulunmuyor" dedi. Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi karşılaşmada 30 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Yunan futbolcu, yeni sezona da etkili başladı. Pavlidis, çıktığı ilk iki maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: HT Spor

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