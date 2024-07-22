Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder Piyangosu: Dev Kulübün Önereceği Bonservis de Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’ye 15 milyon Euroluk bonservis bedeliyle katılarak, kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasına adına yazdıran Cengiz Ünder, sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremedi. İtalyan devinin Cengiz için devreye girdiği bildirildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin, Cengiz Ünder için Fenerbahçe’nin kapısını sürpriz bir teklifle çalacağı iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun da tercihleri arasında geride kalan Cengiz Ünder’e Napoli’nin ödemek istediği ücret de ortaya çıktı.

Fanatik’in aktardığına göre, Napoli’nin Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro önereceği belirtildi.