Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder Piyangosu: Dev Kulübün Önereceği Bonservis de Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Cengiz Ünder için Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi. Napoli'nin sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı teklif de belli oldu.

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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder Piyangosu: Dev Kulübün Önereceği Bonservis de Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’ye 15 milyon Euroluk bonservis bedeliyle katılarak, kulüp tarihinin en pahalı transferleri arasına adına yazdıran Cengiz Ünder, sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremedi. İtalyan devinin Cengiz için devreye girdiği bildirildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin, Cengiz Ünder için Fenerbahçe’nin kapısını sürpriz bir teklifle çalacağı iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun da tercihleri arasında geride kalan Cengiz Ünder’e Napoli’nin ödemek istediği ücret de ortaya çıktı.

Fanatik’in aktardığına göre, Napoli’nin Fenerbahçe’ye 15 milyon Euro önereceği belirtildi.

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