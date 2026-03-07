Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi
Dünkü antrenmanı tamamlayamayan Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, takımının bugünkü idmanına katıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında yarın sahasında Samsunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli ekipte Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK deplasmanına tedbir amaçlı götürülmemişti. Yıldız futbolcu dün yapılan antrenmanda ağrı hissedince çalışmayı yarıda bırakmıştı. Durumu merak edilen Asensio’nun takımla birlikte çalıştığı görüldü.
