Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi

Dünkü antrenmanı tamamlayamayan Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, takımının bugünkü idmanına katıldı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında yarın sahasında Samsunspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK deplasmanına tedbir amaçlı götürülmemişti. Yıldız futbolcu dün yapılan antrenmanda ağrı hissedince çalışmayı yarıda bırakmıştı. Durumu merak edilen Asensio’nun takımla birlikte çalıştığı görüldü.

Fenerbahçe’de Asensio Şoku! Antrenmanı TamamlayamadıFenerbahçe’de Asensio Şoku! Antrenmanı TamamlayamadıSpor

Aktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam EttiAktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam EttiSpor

LaLiga Devleri Asensio İçin Sıraya Girdi: Fenerbahçe Kararını VerdiLaLiga Devleri Asensio İçin Sıraya Girdi: Fenerbahçe Kararını VerdiSpor

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu Dev Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
Derbide 3 Puan Aslan'ın: Kartlar Havada Uçuştu, Galatasaray 10 Kişi Kaldı Kartlar Havada Uçuştu, Galatasaray 10 Kişi Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi
ABD-İsrail-İran Savaşında Sekizinci Gün | Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe Alacak Trump: Bugün İran Çok Ağır Darbe Alacak
Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı Savaş ne Zaman Bitecek? Beyaz Saray Tarih Vererek Açıkladı
Meteoroloji Sarı Kodlu Uyarı Verdi: Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Sıcaklıklar Aniden Düşecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Flaş Açıklama: Komşularımızdan Özür Diliyorum 'Komşularımızdan Özür Diliyorum'