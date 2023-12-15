Fenerbahçe'ye 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı

Fenerbahçe'ye attığı 7 gol ile sansasyonel bir zafere imza atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı.

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Fenerbahçe'ye 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı

Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi H Grubu'nda ilginç bir olay yaşandı. Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını artı 10 averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk takım oldu. 6 maçta toplam 17 gol atan Nordsjaelland, Fenerbahçe'ye 6, Ludogorets'e 7 gol atmıştı.

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını + 10 averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk kulüp oldu.

Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu.

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