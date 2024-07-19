Fenerbahçe'nin Yıldızına Sürpriz Talip! Fransa'dan Geliyorlar

Fenerbaahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı stoper oyuncusu Alexander Djiku'ya Fransız temsilcisi Rennes talip oldu.

Fenerbahçe'nin Yıldızına Sürpriz Talip! Fransa'dan Geliyorlar

Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir.

Fransız ekibi Rennes, kadrosunu tecrübeli bir stoperle güçlendirmek istiyor.

L'equipe gazetesinin haberine göre Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu Transfer listesine aldı.

Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek. Habere göre tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimali yüksek. Rennes transferi 10 milyon Euro civarında bitirebilir.

Fenerbahçe'nin Yıldızına Sürpriz Talip! Fransa'dan Geliyorlar - Resim : 1

DJIKU'NIN FENERBAHÇE KARİYERİ

Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

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