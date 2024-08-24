Fenerbahçe'nin Yıldızına İtalya'dan 3 Talip

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Becao İtalyan kulüplerinin ilgisini cezbetti. Sarı-lacivertli kulübün ise gelen tüm teklifleri reddettiği öne sürüldü.

Sky Sport Italia’da yer alan habere göre, İtalya’dan Fiorentina, Torino ve Atalanta'dan gelen teklifler arasında, en iyi teklifin Atalanta’dan geldiği kaydedildi. Atalanta’nın 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdiği bildirildi.

Fenerbahçe 3 teklifi de geri çevirirken, kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı belirtildi.

Rodrigo Becao ile de görüşen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun ‘Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak düzenli forma giymek istediği’ yanıtını aldı.

Becao, geçen yaz Serie A ekibi Udinese’de 8.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.