Fenerbahçe'nin Yıldızına İtalya'dan 3 Talip

Fenerbahçe'de Becao'ya teklif yağarken, sarı-lacivertli kulüp kiralama tekliflerine kapıları kapattı. Becao'ya 3 İtalyan ekibi talip oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yıldızına İtalya'dan 3 Talip

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Becao İtalyan kulüplerinin ilgisini cezbetti. Sarı-lacivertli kulübün ise gelen tüm teklifleri reddettiği öne sürüldü.

Sky Sport Italia’da yer alan habere göre, İtalya’dan Fiorentina, Torino ve Atalanta'dan gelen teklifler arasında, en iyi teklifin Atalanta’dan geldiği kaydedildi. Atalanta’nın 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdiği bildirildi.

Fenerbahçe 3 teklifi de geri çevirirken, kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı belirtildi.

Rodrigo Becao ile de görüşen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun ‘Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak düzenli forma giymek istediği’ yanıtını aldı.

Becao, geçen yaz Serie A ekibi Udinese’de 8.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Etiketler
Fenerbahçe transfer Becao
Son Güncelleme:
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Uşakspor'dan 3 Takviye Uşakspor'dan 3 Takviye
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Sakatlanarak Oyundan Ayrılmıştı: Muslera 2. Young Boys Maçında Oynayacak mı? Muslera 2. Young Boys Maçında Oynayacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti
Tüm Dünya İçin Büyük Umut! Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi Hayatını Kaybetti