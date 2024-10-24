Fenerbahçe'nin Yıldızı İstanbul'dan Ayrıldı

Fenerbahçe’de Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Hollanda oyuncusu Jayden Oosterwolde’nin tedavi için ülkesine gittiği bildirildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, çapraz bağları kopan yıldız oyuncu, İstanbul’dan ayrıldı. Oostervolde’nin rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisinin Hollanda’da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Teknik direktör Jose Mourinho da, yıldız ismin sakatlığına ilişkin açıklamada, "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur" demişti.