Fenerbahçe'nin Yıldızına Dev Talip

Fenerbahçe'nin yıldızı Livakovic'e Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin Hırvat eldiven için kesenin ağzını açacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yıldızına Dev Talip

Fenerbahçe’de geçen sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan ancak bu sezon göz dolduran Dominik Livakovic’e Avrupa’dan dev bir talip çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min Jae’yi transferi eden Napoli’nin yeni hedefinin Livakovic olduğu iddia edildi. Kaleci Alex Meret ile yola devam etmeme kararı alan Napoli’nin Livakovic için kesenin ağzını açacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 Haziran ayı sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki Hırvat kaleci, bu sezon 11 resmi maçta kaleyi korurken 4 maçta kalesini gole kapattı. Livakovic bu maçlarda 13 gol yedi.

Livakovic’in piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Etiketler
Fenerbahçe Napoli İtalya
Son Güncelleme:
Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
Bursaspor Taraftarı Muşspor Taraftarlarını Yemekte Ağırladı Bursaspor Taraftarı Muşspor Taraftarlarını Yemekte Ağırladı
Montella, Adana’nın Gelir Vergisi Rekortmeni Oldu Montella, Gelir Vergisi Rekortmeni Oldu