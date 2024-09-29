Fenerbahçe'nin Yıldızına Dev Talip

Fenerbahçe’de geçen sezonki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan ancak bu sezon göz dolduran Dominik Livakovic’e Avrupa’dan dev bir talip çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min Jae’yi transferi eden Napoli’nin yeni hedefinin Livakovic olduğu iddia edildi. Kaleci Alex Meret ile yola devam etmeme kararı alan Napoli’nin Livakovic için kesenin ağzını açacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 Haziran ayı sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki Hırvat kaleci, bu sezon 11 resmi maçta kaleyi korurken 4 maçta kalesini gole kapattı. Livakovic bu maçlarda 13 gol yedi.

Livakovic’in piyasa değeri ise 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.