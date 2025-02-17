Fenerbahçe'nin Yıldızı Fred Galatasaray Maçında Olacak mı?

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından takımın yıldız ismi Fred’den sakatlık açıklaması geldi.

Karşılaşmanın son anlarında sekerek yürüdüğü pozisyon korkuturken, Fred’in Anderlecht ve Galatasaray karşılaşmalarında oynayıp oynamayacağı akıllarda soru işareti yarattı. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Fred, iyi olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını şöyle anlattı:

“Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar. Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız. İyi bir rejenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. Orada olacağım. Kimse endişe etmesin!"

Kaynak: Haber Merkezi