Fenerbahçe'nin Yıldızı Dzeko'ya Astronomik Teklif

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Dzeko'ya MLS'ten astronomik bir teklif geldiği iddia edildi. Yıldız ismin bu teklifi elinin tersiyle ittiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin Yıldızı Dzeko'ya Astronomik Teklif

Fenerbahçe’de 40 yaşında olmasına rağmen performansıyla kendinden söz ettiren Edin Dzeko’ya astronomik bir teklif geldiği iddia edildi. Bosnalı yıldıza bir MLS takımı yıllık 8 milyon Euro önerdi. Deneyimli ismin yanıtı ise çok net oldu.

Fenerbahçe'nin Yıldızı Dzeko'ya Astronomik Teklif - Resim : 1

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 21 gole imza atan Dzeko, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Bosnalı yıldızın bu performansı, MLS ekibinin de iştahını kabarttı. Sarı-lacivertli ekipten 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko’ya tam 8 milyon Euro’luk teklif geldi.

Sezon başında yapılan teklifi Dzeko’nun Fenerbahçe’ye şampiyonluk sözü olduğu için reddettiği bildirildi.

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