Fenerbahçe'nin Yıldız Golcüsü Lukaku İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarın büyük ilgi gösterdiği Lukaku, “Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım, çok mutluyum” dedi.

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Fenerbahçe'nin Yıldız Golcüsü Lukaku İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku, transfer görüşmelerini tamamlamak ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Lukaku'yu taşıyan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'den hareket ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. 33 yaşındaki futbolcuyu havalimanında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bazı yöneticiler karşıladı.

'AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK'

Havalimanında Fenerbahçe TV'ye konuşan Lukaku, transferinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok mutluyum. Bana güven duydular. Bunu hissettim. Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Yıldız Golcüsü Lukaku İstanbul'da - Resim : 1

Takımına katkı sağlamak için çok çalışacağını belirten Lukaku, “Her maç bizim için mühim. Gereken performansı ortaya koymalı, bu mücadeleyi sergilemeliyiz. Ben de bu konuda takımıma yardımcı olmak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe'nin Yıldız Golcüsü Lukaku İstanbul'da - Resim : 2

OĞUZ ÇETİN'DEN DE ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de transferin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetin, Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirterek, ikinci yılın şampiyonluk şartına bağlı olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin Lukaku için Napoli'ye 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede ayrıca 2 milyon euroluk opsiyon bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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