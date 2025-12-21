Fenerbahçe'nin Yıldız Futbolcusu Beşiktaş Derbisinde Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe cephesinde Anderson Talisca ile ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncunun sağ alt bacak kasında zorlanma ve kanama saptandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, yıldız futbolcunun Eyüpspor karşılaşmasının ardından MR kontrolünden geçtiği ifade edildi. Açıklamada, "Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” denildi.

FENERBAHÇE DERBİDE BEŞİKTAŞ’I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında ezeli rakibini kendi sahasında konuk edecek.

İki takım arasında son 10 sezonda Süper Lig’de 21, Türkiye Kupası’nda ise 2 olmak üzere toplam 23 karşılaşma oynandı. Bu maçlarda ilk golü atan taraf 11 kez galibiyete uzandı. Söz konusu mücadelelerin 9’unda ise kazanan çıkmadı.

Bu sezon Süper Lig’de oynanan derbide Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe’ye 3-2 yenilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi