Filip Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti

Transfer sezonunun sona ermesine 4 gün kala Fenerbahçe, Juventus’tan Filip Kostic kiralık olarak transfer etti. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Kostic, sağlık kontrolünden geçti.

Filip Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Sırp futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

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Kaynak: İHA

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